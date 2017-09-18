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Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Adriano Correia maça devam edemedi

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano Correia, Atiker Konyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasında siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Adriano Coreira sakatlık geçirdi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye sağ bekte başlayan Adriano, karşılaşmanın 35. dakikasında baldırından sakatlandı. Sakatlığının ardından bir süre kendini deneyen deneyimli futbolcu, 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Adriano'nun yerine Necip Uysal oyuna girerken, Brezilyalı futbolcunun Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yetişip yetişemeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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