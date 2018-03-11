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Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören Mariano, Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Atiker Konyaspor maçında sarı kart gördü ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

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Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano Ferreira Filho, Atiker Konyaspor maçında sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 40. dakikasında Mariano, rakibi Jens Jonsson'a yaptığı faul sonrasında hakem Halil Umut Meler'den sarı kart gördü.

31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusu, gördüğü bu sarı kart ile gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

(Skorer)

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