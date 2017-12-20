Atiker Konyaspor, Mehmet Batdal'ın peşinde
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala istediği performansı sergileyemeyen ve alt sıralardan kurtulamayan Atiker Konyaspor, forvete takviye yapmak istiyor.
Forvet transferi için düğmeye basan yönetimde ilk hedef Başakşehir'de istediği kadar forma şansı bulamayan Mehmet Batdal.
Eze, Evouna ve Ezekiel ile yollarını ayırma kararı alan Atiker Konyaspor’da forvete yapılacak takviye konusunda hedef belli: Mehmet Batdal...
Başakşehir’de Adebayor ve Mevlüt Erdinç’in ardında kalan tecrübeli forvet için şimdiden girişimlere başlayan Yeşil-Beyazlı yönetimin Başakşehir’in kapısını çaldığı bildirildi.
Mehmet Özdilek’in çok istediği golcüyle de anlaşma zemini aranıyor.
(Fanatik)
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