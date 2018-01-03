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Atiker Konyaspor Mustafa Pektemek'i istiyor

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan Mehmet Özdilek, Mustafa Pektemek'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

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Beşiktaş'ta beklenen çıkışı yakalayamayan Mustafa Pektemek'e Konyaspor talip oldu. Konyasporlu yöneticilerin, Beşiktaş'a Pektemek için teklifte bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği'nden kadroya dahil ettiği forvet oyuncusunu geçen sezon Başakşehir'e kiralık olarak göndermişti.

Bu sezon tekrar Beşiktaş'a dönen Pektemek, siyah beyazlı forma ile bu sezon 4 maça çıktı. 250 dakika sahada görev alan forvet oyuncusu sadece bir gol katkısında bulunabildi.

Fotomaç

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