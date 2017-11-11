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Atiker Konyaspor Sinan Gümüş için devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacak

Konyaspor, Galatasaray’da kulübeye hapsolan Sinan Gümüş için devre arasında kiralama teklifi yapacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma şansını son iki maça bırakan, ligde ise alt taraftan kurtulmaya çalışan Konyaspor, devre arasında öncelikli takviye yapılacak bölgeyi forvet olarak belirledi. Eze, Evouna ve Ezekiel’den beklediği verimi alamayan Anadolu Kartalı, Ocak ayında mutlaka bir golcü alacak.

Gündemde Sinan Gümüş var. Galatasaray’da bu sezon kulübeye hapsolan ve ligde sadece 25 dakika şans bulabilen Sinan için aracılar vasıtasıyla girişimler başladı.

Konyaspor, Sinan’ı yarım sezon kiralık olarak takıma kazandırmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un gelecek planlarında yer almayan Sinan için devre arasında resmi teklif yapılacağı öğrenildi.

Avrupa’ya gitmedi

Geçen sezon 18 lig maçında 7 gol, 2 asistlik performans gösterdikten sonra Benfica, Fiorentina gibi kulüplerin gündemine gelen Sinan, yaz döneminde son anda Galatasaray’da kalmıştı. Sinan’ın yedek beklemekten rahatsız olduğu ve düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

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