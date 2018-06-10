Atiker Konyaspor, takımın başına Rıza Çalımbay'ı getiriyor
Atiker Konyaspor’da yapılan seçimin ardından göreve gelen Hilmi Kulluk ve ekibi kolları sıvadı.
Takımın teknik direktör problemini çözecek olan Kulluk’un Rıza Çalımbay ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi.
Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Antalya ile görüşen, ancak anlaşamayan Çalımbay’ın birkaç güne kadar Yeşil-Beyazlı takıma imza atması bekleniyor.
(Fanatik)
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