Atiker Konyaspor, takımın başına Rıza Çalımbay'ı getiriyor

Takımın teknik direktör problemini çözecek olan Kulluk’un Rıza Çalımbay ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi.

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Antalya ile görüşen, ancak anlaşamayan Çalımbay’ın birkaç güne kadar Yeşil-Beyazlı takıma imza atması bekleniyor.

(Fanatik)