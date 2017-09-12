Atiker Konyaspor'da kaptanlık pazubandını takan Ali Çamdalı’nın kadro dışı kalması şok etkisi yarattı

Atiker Konyaspor’da Alanyaspor yenilgisi sonrası kaptan Ali Çamdalı’nın teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılması büyük bir krizi beraberinde getirdi. Yeşil-Beyazlılar’da teknik heyetin bu kararı almasındaki nedene ise Fanatik ulaştı. Edinilen bilgiye göre teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, görevi devraldığı günden bu yana tecrübeli futbolcu ile oynatmak istediği sistem hakkında fikir ayrılıkları yaşıyordu. Bardağı taşıran son damla ise Alanya maçı sonrası yaşandı. Akçay’ın 46’da Vedat Bora’yı oyuna alıp 75’te çıkarmasına bozulduğu öğrenilen Çamdalı’nın hocasıyla bu konuda görüşme talep ettiği öğrenildi. Akçay ise konuşmayı reddederek Çamdalı’nın bu tutumu nedeniyle takım üzerindeki otoritesinin sarsıldığını belirtip, yönetimden kadro dışı bırakılmasını istediği ifade edildi.

Takım karardan rahatsız

Ali Çamdalı’nın kadro dışı kalması takımda da sıkıntıya yol açtı. Marsilya maçı öncesi birçok futbolcunun bu karardan rahatsız olduğu belirtilirken yönetimin tarafların arasının düzelmesi için bir toplantı yapacağı da gelen haberler arasında.

Taraftara Marsilya uyarısı!

Konyaspor, perşembe günü Olympique Marsilya ile deplasmanda oynanacak maç için taraftarlarından destek beklerken, herhangi bir disiplin veya güvenlik ihlalinin yapılmamasını istedi. Kulüp adına, UEFA yetkililerine, Fransız güvenlik güçlerine ve Olympique Marsilya Kulübü’ne, Konya kafilesi ve taraftarlarının güvenlikleri konusunda talepte bulunulduğu belirtilerek, “Takımımızın arkasında olacak taraftarlarımızdan Marsilya deplasmanında herhangi bir disiplin veya güvenlik ihlalinin yapılmamasını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.