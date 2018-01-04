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Atiker Konyaspor'da Robinho sesleri! Son karar Mehmet Özdilek'te

Forvete mutlaka kaliteli bir takviye yapmaya hazırlanan Atiker Konyaspor’a, menajerler aracılığıyla dünyaca ünlü bir yıldız önerildi: Robinho...

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Atiker Konyaspor’da forvet harekatı sürüyor... Evouna, Eze ve Ezekiel’le yollarını ayıran Yeşil- Beyazlılar, hücum hattının ileri ucu için Karabükspor’la sözleşmesini fesheden Yatabare’yle söz kesmişti. Bu transferin resmiyet kazanması beklenirken İç Anadolu ekibine menajerlerden flaş bir öneri geldi.

Son olarak ülkesi Brezilya’da Atletico Mineiro forması giyen dünyaca ünlü yıldız Robinho, Konyaspor’a sunuldu... Bonservisi elinde olan başarılı oyuncu için Atiker Konyaspor’a gelen bu öneri kafaları karıştırdı.

30 maçta 7 gol attı

Teknik direktör Mehmet Özdilek’in 33 yaşına gelen süperstar için detaylı bir araştırma yaptıktan sonra kararını yönetime bildireceği belirtilirken yurt dışı pazarında forvet mevkii için alternatif oyuncu arayışlarının da devam ettiği kaydedildi.

Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan ve Evergrande formaları giyen Robinho, en son ülkesinde forma giydiği 30 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performans sergilemişti.

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