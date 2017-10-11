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Atiker Konyasporlu Selim Ay: Galatasaray'ı durduracak takım olacağız

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 14 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde  gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketiyle başladı. İlk 15  dakikası basına açık antrenmanın, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla  tamamlandığı öğrenildi.

Yeşil-beyazlı futbolcu Selim Ay, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı  açıklamada,  bu sezon ligde yenilgisi olmayan zorlu bir rakibe karşı  oynayacaklarını söyledi.

Atiker Konyaspor olarak geçen sezonu iyi kapatmış bir takım  olduklarını ifade eden Selim Ay, "Sezona da iyi başladık ama yeni oluşum  içerisinde olan bir takımız. Bozmamaya çalıştığımız güzel bir çizgimiz var."  dedi.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları son maçların kendilerini  moral olarak biraz daha ileri taşıdığını anlatan Selim Ay, şöyle konuştu:

"Bizim için hem adaptasyonu tamamlama açısından hem de iyi hazırlanma  açısından milli maçlar arası iyi oldu. İçerde, cezamız nedeniyle seyircisiz  oynayacağımız Galatasaray maçı bizim için bir dezavantaj. İnşallah biz bunu  avantaja çevirmeye çalışacağız. Güzel bir oluşum içerisindeyiz. Puanlarla devam  etmek istiyoruz. Zor bir maç. Konyaspor'da 9. sezonum. Belki hiç Galatasaray'a  karşı galibiyetimiz olmadı. İnşallah bu maçta hem Galatasaray'ı bu sene  durduracak bir takım olacağız hem de güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum."

Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia da aldıkları puanların  takımın kendine olan öz güvenini artırdığını belirterek, "Önümüzde zorlu bir  Galatasaray maçı var. Galatasaray sezona çok iyi bir başlangıç yaptı ama biz de  hazırız. Evimizde oynamanın avantajını kullanacağız." şeklinde görüşlerini  aktardı.

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