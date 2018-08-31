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Atiker Konyaspor'un bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Atiker Konyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Konyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 14. dakikada Deni Milosevic kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Konyaspor, Süper Lig'de puanını 8'e çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise 5. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

(AA)

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