Atlama kulelerinde 2,5 yıl sonra ilk atlayış
Erzurum'da 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek EYOF 2017 için hazırlanan atlama kulelerinde, milli takım sporcuları tarafından ilk atlayışlar yapıldı.
- AA
Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi atlama kulelerinde, ilk kayakla atlama denemeleri gerçekleştirildi.
Erzurum'da 11-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek EYOF 2017 öncesi son hazırlıklar yapılıyor.
Toprak göçmesi nedeniyle 2014 yılında çöken ve EYOF 2017 için yeniden hazır hale getirilen atlama kulelerinde ilk atlayışlar, 2,5 yıl aradan sonra milli takım sporcuları tarafından yapıldı.
Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan ve Erzurum'un simgesi haline gelen atlama kulelerinde sporcuların gece yaptığı deneme atlayışları, güzel görüntüler oluşturdu.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılı temmuz ayında yıkılan kulelerin tekrar antrenmanlara açıldığını söyledi.
Kuleden ilk atlayışı yapan milli kayakçı Muhammet İrfan Çintimar ise Erzurum'da antrenman yapabilmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Diğer ülkelerdense Erzurum'da, kendi seyircimin önünde atlayış yapabiliyor olmak onur verici. Kendi seyircim, antrenörüm, ekibim, her şeyiyle çok güzel bir ortam. İlk atlayışı ben yaptım, heyecan vericiydi ve güzeldi." ifadelerini kullandı.
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