Atletico Madrid Aboubakar'ı istiyor

Gelecek yıl Vietto, Gameiro ve Griezmann gibi golcülerin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Atletico Madrid bu ihtimaller doğrultusunda transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Madrid ekibi, Porto formasıyla bu yıl harika işler çıkartan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı transfer listesinin başına koydu.

Bu sezon 20 maçta 17 gol kaydeden Kamerunlu golcünün transferini Porto ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bitirmek isteyen Madrid yönetimi, takımda fazla forma şansı bulamayan Nico Gaitan'ı da Portekiz ekibine önerecek.