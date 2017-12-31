Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Atletico Madrid, Diego Costa ve Vitolo'yu basına tanıttı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, ara transfer dönemi öncesinde anlaştığı Diego Costa ve Victor Machin Perez'i (Vitolo) basına tanıttı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atletico Madrid Kulübü, Diego Costa ve Vitolo ile sözleşme imzaladığını ara transfer döneminden önce duyurmuştu ancak FIFA'nın verdiği 1 Ocak 2018'e kadar olan transfer yasağından dolayı iki İspanyol futbolcu da başkent ekibinde forma giyememişti.
 
İspanyol kulübü, Twitter hesabından Diego Costa ve Vitolo için "hoş geldin" mesajı yayımladı ve iki futbolcunun fotoğraflarını paylaştı.
 
Futbolcuların açıklamalarına da yer verilen paylaşımda, Diego Costa, "Beni geri getirmek için büyük çaba sarf eden kulübüme kalpten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulunurken, Vitolo ise "Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olan Atletico Madrid'e katılmaktan dolayı gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
 
İspanyol takımında 18 numaralı formayı seçen Diego Costa, 2010-2011 ve 2012-2014 yıllarında da Atletico Madrid'de oynamıştı. Vitolo ise 23 numaralı formayı giyecek. AA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Valiliği ele geçirdiler, belediye binasını yaktılar

Valiliği ele geçirdiler, belediye binasını yaktılar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA