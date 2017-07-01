Atletico Madrid Saul Niguez'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı
La Liga ekibi Atletico Madrid, İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid, orta saha oyuncusu Saul Niguez ile 9 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Saul Niguez'in 2021'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.
Altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de 2012'den bu yana forma giyen İspanyol futbolcu Saul, geçen sezon takımıyla çıktığı 53 maçta 9 gol attı.
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