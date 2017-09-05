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Atletico Madrid, Simeone'nin sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı

İspanyol ekibi, Arjantinli teknik adamla 2020 yılına kadar süren yeni sözleşme imzaladı

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden  Atletico Madrid, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini 30  Haziran 2020 tarihine kadar uzattı.
 
Başkent temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 47  yaşındaki Simeone ile 2020 yılına kadar süren yeni sözleşme imzalandığı  bildirildi. Deneyimli teknik adamın 2020 yılına kadar devam eden sözleşmesini  geçen yıl karşılıklı anlaşarak 2018'e çeken Atletico Madrid, Arjantinli  çalıştırıcının anlaşmasını bir kez daha 2020 yılına kadar uzatmış oldu.
 
2011 yılının aralık ayından bu yana Atletico Madrid'i çalıştıran  Simeone, şu ana kadar İspanyol kulübüyle birer kez La Liga, İspanya Kral Kupası,  UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
 
Simeone yönetiminde 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında UEFA  Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Atletico Madrid, iki maçta da Real Madrid'e  yenildi.

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