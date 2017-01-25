Atletico Madrid yarı finale çıktı
İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid deplasmanda Eibar ile 2-2 berabere kaldı. İşte Eibar - Atletico Madrid maçından detaylar...
İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Eibar kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Eibar'ın golleri 73. dakikada Sergi Enrich ve 80. dakikada Pedro Leon'dan geldi.
Atletico Madrid'in gollerini ise 49. dakikada Jose Gimenez ve 85. dakikada juanfran kaydetti.
Bu sonucun ardından ilk maçı 3-0 kazanan Atletico Madrid Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi. Eibar ise kupaya veda etti.
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