Atletico Madrid zorlu Athletic Bilbao deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü
İspanya Ligi'nde Athletic Bilbao ile Atletico Madrid'in karşılaştığı zorlu mücadelede kazanan konuk ekip Atletico Madrid oldu.
İspanya Ligi'nde 5. hafta maçında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadele kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Atletico Madrid oldu.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Angel Correa ve 73. dakikada Yannick Carrasco kaydetti. Athletic Bilbao'nun tek golü 90. dakikada Raul Garcia'dan geldi. Athletic Bilbao'da Aritz Aduriz, 41. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Jan Oblak'ı geçemedi.
Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 11'e yükseltirken, Athletic Bilbao 7 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde bir sonraki hafta programında Athletic Bilbao, Cenk Gönen'in takımı Malaga ile deplasmanda karşılaşacak. Atletico Madrid ise Simon Kjaer ve Lionel Carole'nin formasını giydiği Sevilla'yı ağırlayacak.
Sporx
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