Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Atletico Madrid'den Barcelona'ya Griezmann suçlaması

İspanya'nın iki büyük kulübü Atletico Madrid ve Barcelona arasında Fransız futbolcu Antoine Griezmann'dan dolayı polemik başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanyol basını, Atletico Madrid Kulübünün, kendilerinden habersiz  olarak Griezmann ile görüşmeler yaptığı gerekçesiyle Barcelona'yı FIFA'ya şikayet  ettiğini belirtti.
 
Atletico Madrid Kulübü kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde,  FIFA'ya yapılan şikayette Barcelona Kulübünün yöneticilerinin transfer dönemi  henüz başlamamış olmasına rağmen Griezmann ile "ısrarlı bir şekilde görüşmeler  yapmakla" suçlandığı ifade edildi.
 
Barcelonalı yöneticilerin Fransız futbolcunun kendisi ve menajeriyle  görüşmeler yaparak FIFA yönetmeliğine aykırı hareket ettiğini savunan Atletico  Madrid'in, bu olayın hem İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) rekabet  kurallarına karşı olduğunu hem de futbolcusunun performansını etkilediğini  düşündüğü kaydedildi.
 
26 yaşındaki Griezmann'ın mevcut durumda 2022 Haziran ayına kadar  Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunuyor. Fransız futbolcunun 200 milyon avro  olan serbest kalma bedelinin 1 Temmuz 2018 tarihinde 100 milyon avroya ineceği  öne sürülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Çapkın ve Mutlu davasında karar!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA