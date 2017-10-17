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Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Karabağ'ı yeneceklerini söyledi

İspanya'nın Atletico Madrid takımının teknik direktörü Diego Simeone, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'la yapacakları maçın kolay olmayacağını fakat karşılaşmayı kazanacaklarını söyledi.

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Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Karabağ ile  oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Grupta istedikleri sırada bulunmadıklarını belirten Simeone, buna  rağmen takımına sonuna kadar güvendiğini vurguladı.

Karabağ'ın güçlü bir takım olmadığını ifade eden Simeone, "Fakat onlar  Chelsea ve Roma'ya karşı iyi oyun sergilemişti. Bizi kolay bir maç beklemiyor. 3  puan almak için mücadele edeceğiz. Maçı kazanacağız." dedi

Karabağ-Atletico Madrid karşılaşması yarın TSİ 19.00'da oynanacak.

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