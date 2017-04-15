Atletico Madrid, sahasında Osasuna'yı 3-0 ile geçti

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid, Vicente Calderon'da ağırladığı Osasuna'yı 3-0 yendi.

Son 7 maçında 6. galibiyetini alan Atletico Madrid'in gollerini 30 ve 47. dakikalarda Yannick Carrasco ve 61. dakikada Filipe Luis attı. Osasuna, maç boyunca Atletico kalesine şut atamadı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, puanını 65 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Ligin son sırasına demir atan Osasuna ise 17 puanda kaldı. Osasuna kalecisi Sirigu, 90. dakikada Atletico'nun kazandığı iki penaltı vuruşunu da kurtardı.

Atletico Madrid - Osasuna maçının gollerini BeINSports internet sitesinden izleyebilirsiniz.