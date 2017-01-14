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Aubameyang attı ama Gabon sonunu getiremedi

Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Gabon ile Gine Bissau sahne aldı. Gabon ile Gine Bissau arasındaki maçta gülen çıkmadı.

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Afrika Uluslar Kupası'nda açılış maçında ev sahibi Gabon ile Gine Bissau karşı karşıya geldi. Afrika Uluslar Kupası A Grubu maçında Gabon ile Gine Bissau, 1-1 berabere kaldı.

Gabon 52. dakikada yıldız oyuncusu Pierre Aubameyang'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Gine Bissau, 90. dakikada Juary'nin golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Gabon ile Gine Bissau, beraberliğin ardından A Grubu'na 1'er puanla başlamış oldu.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda bir sonraki maçlarda Gabon, Burkina Faso ile karşılaşacak. Gine Bissau, Kamerun ile kozlarını paylaşacak.

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