Aubameyang attı ama Gabon sonunu getiremedi
Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Gabon ile Gine Bissau sahne aldı. Gabon ile Gine Bissau arasındaki maçta gülen çıkmadı.
Afrika Uluslar Kupası'nda açılış maçında ev sahibi Gabon ile Gine Bissau karşı karşıya geldi. Afrika Uluslar Kupası A Grubu maçında Gabon ile Gine Bissau, 1-1 berabere kaldı.
Gabon 52. dakikada yıldız oyuncusu Pierre Aubameyang'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Gine Bissau, 90. dakikada Juary'nin golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Gabon ile Gine Bissau, beraberliğin ardından A Grubu'na 1'er puanla başlamış oldu.
Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda bir sonraki maçlarda Gabon, Burkina Faso ile karşılaşacak. Gine Bissau, Kamerun ile kozlarını paylaşacak.
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