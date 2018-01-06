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Aubameyang, Çin'e transfer oluyor

Borussia Dortmund’un yıldız golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang rekoru ücretle Çin Süper Ligi’nin yolunu tutuyor.

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Çin Süper Ligi'nin yeni yıldızı Aubameyang! Cedric Bakambu’nun Beijig Guoan’a transferinin ardından Çin takımlardan bir transfer bombası daha geldi. Çin medyasında yer alan haberlere göre Çin Süper Ligi’ni üst üste 7 kez kazanan Guangzhou Evergrande, Aubameyang transferinde mutlu sona ulaştı.

Çin ekibi bu transfer için Dortmund’a tam 70 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Gabonlu golcü ise takıma Bundesliga sezonunun bitmesinin ardından katılacak. Daha önce adı Tianjin Quanjian ve Beijing Guoan’la anılan Aubameyang bu transferle birlikte herkesi ters köşeye yatırmış oldu.

(Ajansspor)

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