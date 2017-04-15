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Aubameyang videoyu beğendi Beşiktaşlılar heyecanlandı

Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Pierre Aubameyang'ın sosyal medyada beğendiği bir video bir anda büyük etki yarattı, Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı.

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Borussia Dortmund'un yıldız forveti Pierre Emerick Aubameyang, Twitter'da Guti için 2010/2011 sezonu başında Beşiktaş'a İnönü Stadı'nda yapılan müthiş imza törenini videosunu beğendi. 
 
Bu beğeniyi farkeden binlerce kullanıcı ise Gabonlu oyuncuyu bir anda mesaj yağmuruna tuttu. Yıldız forvetin beğenisi ise Beşiktaş taraftarında büyük heyecan yarattı. 
 
Hafta için salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yla oynaması beklenen ancak yapılan ve failleri hala bulunamayan saldırı sebebiyle büyük yara olan Borussia Dortmund, çarşamba gününe ertelenen maçta Monaco'ya 3-2 mağlup olmuştu. 
 
Aubameyang bu karşılaşmada 90 dakika sahada kalmış ancak gol atamamıştı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 37 maça çıktı ve 32 gol attı. Aubameyang'ın piyasa değeri şu an 65 milyon euro civarında...
 
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