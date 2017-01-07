Abdullah Avcı kendisine gelen teklifleri açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, NTV Spor'a özel açıklamalar yaptı ve Samuel Eto'o, Visca ve geleceği ile iglili önemli açıklamalarda bulundu.

"ETO'O GÜNDEMİMİZDE OLMADI"

Eto'o'nun Antalyaspor'da kalma kararını değerlendiren Avcı, "Eto'o çok gündemimizde olmadı. Eto'o dünya markası, oyuncu kalitesi çok yüksek. Özellikle bizimle oynadığı maçlarda boş geçmiyor. Yarışırken oyuncu kalitesini yükseltmek önemlidir. Kulübünde kalıyormuş. Bizim böyle bir tasarrufumuz olmadı. Antalyaspor'a katkı sağlayan, sempatik bir oyuncu. Ona başarılar diliyoruz" dedi.

"BEN DE OYUNCU OLSAM BİZE GELMEK İSTERİM"

Transferle ilgili düşünceleri sorulan teknik adam, "Gelmek isteyen oyuncu sayısı fazla, bu bir gerçek. Ben de oyuncu olsam, ben de gelmek isterim. Beni buraya taşıyan oyuncu grubu daha değerlidir. Kazanma karakterli oyuncu grubum var. Ligin burasında olabiliyorsak, tecrübeli oyuncuların burada olmasının önemi var. Emre burada örnektir. Şu anda 2 transferde durduk gibi görünüyor, ama bilemiyorum" cevabını verdi.

"VISCA İLE OTURDUK KONUŞTUK"

Visca için gelen yüksek teklif sonrası ayrılması için görüş bildirdiğini belirten Abdullah Avcı, "Ben inan o paraları gördükten sonra başkanımıza söylemiştim, verelim diye. Edin de bizde kazanacağının 3 katını kazanacaktı gittiği yerde. Oturduk, konuştuk. Ertesi gün, tamam ben çok mutluyum, buradayım dedi. Kulübün menfaatlerini değerlendiririz. Örneğin geçen sene Badji'yi verdik yarışırken. Ben iletişimin olduğu yerde çözümün olduğunu düşünüyorum. Çözümler her şeyi hallederiz" ifadelerini kullandı.

"YURT İÇİNDEN TEKLİFLER GELDİ"

Büyük takımlardan teklif almasına rağmen Başakşehir'de görevine devam etmeyi düşündüğünü vurgulayan başarılı hoca, "Yurt içinden teklifler aldım, büyük takımlardan teklifler aldım. Benim duygularım, neler hissettiğim de önemlidir. Ben ahde vefayı bilen birisiyimdir. Türkiye'deki rüzgar nasıl esiyor, bilmiyorum. Çok ortalıkta olan, 24 saat konuşulan bir adam olmak istemiyorum. Zaman ne gösterecek, göreceğiz" diye konuştu.