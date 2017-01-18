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Abdullah Avcı: Doğru dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun yapılarına göre transfer yaptıklarını söyledi.

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Medipol Üniversitesi Hastanesi'nin Bağcılar'daki yerinde  gerçekleştirilen "Spor ve Sporcu Sağlığı" konulu panelde soruları yanıtlayan  Avcı, transfer politikasındaki anlayışlarıyla ilgili bilgi verdi.
 
Avcı, takımı adım adım geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Doğru  dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. 35 yaşında da futbolcu alabiliriz, 20 yaşındaki  oyuncuyu da transfer edebiliriz. Oynattığımız sisteme uygun hareket ediyoruz. Oyun profiline uygun neyse ona göre hareket ediyoruz." dedi.
 
Devre arasında 3 oyuncu aldıklarını hatırlatan Abdullah Avcı, şunları  söyledi:
 
"Biri Cengiz Ünder gibi Türk futbolunda ses getirecek İrfan Kahveci.  Onun da hedefleri var. Egemen Korkmaz 5 şampiyondan dördünde oynamış sol ayaklı  stoper. Sol ayaklı stoper önemlidir. Bizde iki oyuncu var. Schalke'den Junior'u  aldık. Parça parça değişik oyunlar oynuyoruz. Türkiye'de herkes sabırsız  davranıyor. 'Savunma mı oynuyorsunuz?' diyorlar. Artık rakipler bize kapanmaya  başladığında hücumcu beklere ihtiyaç duyacağımız için Junior'u tercih ettik."
 
Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili konuşan Avcı, "Dışarıdaki insanlar  bize inanılmaz saygı gösteriyor. Bence bu saygı şampiyonluktan daha önemli." diye  konuştu.
 
Avcı, oyuncunun yaptığı antrenmanın önemi kadar, beslenmesi ve  dinlenmesinin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Antrenmanı iyi yapabilirsin ama  iyi beslenmiyorsan, iyi dinlenmiyorsan amacı olmuyor. Takımda Hakan Özmert  dışında eksik yok." diyerek sözlerini tamamladı.

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