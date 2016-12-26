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Avni Aker'de taraftarlardan protesto

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden protesto sesleri yükseldi

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Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da skorun 0-2'ye gelmesinin ardından protesto sesleri yükseldi.
 
Trabzonspor tribünleri, yönetimi istifaya davet ederken; 2. golde büyük hata yapan Onazi protesto ıslıklarına maruz kaldı.

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