Avni Aker'de taraftarlardan protesto
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden protesto sesleri yükseldi
Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da skorun 0-2'ye gelmesinin ardından protesto sesleri yükseldi.
Trabzonspor tribünleri, yönetimi istifaya davet ederken; 2. golde büyük hata yapan Onazi protesto ıslıklarına maruz kaldı.
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