Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'ya 78-67 yenildi

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 78-67 mağlup oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Letonya'nın Ventspils kentinde oynanan maça kötü başlayan milliler, ilk periyodu 13 sayı farkla (21-8) geride kapadı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde hücumda daha etkili olan milli takım, farkı eritemedi ve soyunma odasına 41-28 geride gitti. Karşılaşmanın 3. periyodu sonunda farkın 21 sayıya (60-39) çıkmasına engel olamayan Türkiye, rakibine 78-67 yenildi.

Organizasyondaki ilk maçında Almanya'yı 73-67 mağlup eden milli takım, grubundaki ilk yenilgisini Fransa karşısında yaşadı.

Türkiye, grubundaki son maçında 31 Temmuz Salı günü Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan´ın koruması sosyal medyayı salladı

Başkan Erdoğan´ın koruması sosyal medyayı salladı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA