Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'ya 78-67 yenildi Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 78-67 mağlup oldu.