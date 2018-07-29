Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'ya 78-67 yenildi
Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 78-67 mağlup oldu.
Letonya'nın Ventspils kentinde oynanan maça kötü başlayan milliler, ilk periyodu 13 sayı farkla (21-8) geride kapadı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde hücumda daha etkili olan milli takım, farkı eritemedi ve soyunma odasına 41-28 geride gitti. Karşılaşmanın 3. periyodu sonunda farkın 21 sayıya (60-39) çıkmasına engel olamayan Türkiye, rakibine 78-67 yenildi.
Organizasyondaki ilk maçında Almanya'yı 73-67 mağlup eden milli takım, grubundaki ilk yenilgisini Fransa karşısında yaşadı.
Türkiye, grubundaki son maçında 31 Temmuz Salı günü Rusya ile karşı karşıya gelecek.
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