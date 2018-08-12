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Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda burnu kanamasına karşın Belaruslu atlet Volha Mazuronak birinci oldu

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar maratonda Belaruslu atlet Volha Mazuronak birinci oldu.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın altıncı ve son gününde kadınlar maratonu koşuldu.
 
Maratonda Belaruslu atlet Volha Mazuronak, yarış sırasında burnu kanamasına karşın 2 saat 26 dakika 22 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Fransız Clemence Calvin 2.26.28 ile gümüş, Çek sporcu Eva Vrabcova-Nyvltova 2.26.31 ile bronz madalya elde etti.
 
Maratonda yer alan milli atletlerden Tubay Erdal 2.43.10'luk derecesiyle 35'inci, Ümmü Kiraz 2.45.28'lik derecesiyle 37'nci, Elif Dağdelen de 2.50.59'luk derecesiyle 44'üncü oldu.

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