Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda burnu kanamasına karşın Belaruslu atlet Volha Mazuronak birinci oldu
Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar maratonda Belaruslu atlet Volha Mazuronak birinci oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın altıncı ve son gününde kadınlar maratonu koşuldu.
Maratonda Belaruslu atlet Volha Mazuronak, yarış sırasında burnu kanamasına karşın 2 saat 26 dakika 22 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Fransız Clemence Calvin 2.26.28 ile gümüş, Çek sporcu Eva Vrabcova-Nyvltova 2.26.31 ile bronz madalya elde etti.
Maratonda yer alan milli atletlerden Tubay Erdal 2.43.10'luk derecesiyle 35'inci, Ümmü Kiraz 2.45.28'lik derecesiyle 37'nci, Elif Dağdelen de 2.50.59'luk derecesiyle 44'üncü oldu.
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