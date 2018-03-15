Avrupa basını Bayern Münih'in iki maçlık galibiyetini manşetlerine taşıdı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e karşı ilk maçı deplasmanda 5-0 kaybeden Beşiktaş, rövanşı 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mücadelenin ardından yabancı basın, karşılaşmayı şu manşetlerle gördü;

İngiliz basını Bayern Münih'in kolay galibiyetini ön plana çıkarırken, Sky Sports "Beşiktaş karşısında Bayern Münih esintisi" başlığı attı. Guardian da turun toplamda 8-1'lik sonuçla tamamlanmasını ön plana çıkardı. İspanyol basını ise Bayern Münih'in galibiyetini İspanyol futbolcu Tiago üzerinden okurlarına duyurdu ve 18. dakikada takımının ilk golünü atan Thiago Alcantara'nın 35. dakikada sakatlanması ön plana çıkarıldı.

Marca ise Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkarken Heynckes'in tecrübeli futbolcuları tercih etmesine değindi.

(Ajans Beşiktaş)