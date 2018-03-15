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Avrupa basını Caner Erkin'in küfrünü konuşuyor

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'in hakeme ettiği küfür Avrupa basınında yer aldı.

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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in hakeme küfürden 2 yıl hapis cezasıyla yargılandığı dava dünya basınında büyük yankı uyandırdı.  

Portekiz'den İngiltere'ye kadar pek çok gazete, olayı okuyucularına duyurdu. Fransız AFP ajansı da Caner'in yargılandığı davayı haberleştirirken, Caner'in suçlamaları reddettiğini belirterek şu yorumda bulundu:

"Sahadaki davranışları nedeniyle bir oyuncuya karşı açılan yasal dava son derece sıra dışı.

Kulüp taraftarları iki sezon üst üste şampiyon olduğu için Beşiktaş'ın önünün kesilmeye çalışıldığını düşünüyor

(Akşam)

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