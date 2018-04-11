Avrupa Cengiz Ünder'i konuşuyor
Dün gece Barcelona karşısında tarihi bir skora imza atan Roma'da Cengiz Ünder'in 3. gol asisti ve başarılı performansı ayakta alkışlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Roma, 4-1'in rövaşında İspanyol devi Barcelona'yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Maçta Edin Dzeko'nun 6. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 üstün giden Roma, Daniele De Rossi'nin 58. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, sakatlığı nedeniyle 2 maçı kaçıran Cengiz Ünder'i 73'te Patrick Schick'in yerine oyuna aldı.
Milli futbolcumuz bu değişikliğin hakkını verdi ve atakları ile Barcelona savunmasını rahatsız etti. Mücadelede dakikalar 82'yi gösterdiğinde korner atışını Cengiz kullandı. Cengiz'in ortasına iyi yükselen Manolas skoru 3-0 yaptı ve taraftarları çılgına çeviren golü kaydetti. Bu sonuçla Roma, Barcelona'yı Şampiyon Ligi'nin dışına itti.
Cengiz Ünder maç sonu konuştu:
"Heralde hayatımın en mutlu günü. Kendimi ilk defa bu kadar mutlu hissediyorum. İlk milli maçta attığım gol ve bu maç tarif edilemez bir duygu. İnşallah yarı finalde de aynı başarıyı elde edip finale çıkarı.. Ben 10 yaşından beri Messi'nin videolarını izleyerek büyüdüm. Karşılıklı oynamak tarif edilemez bir duyguydu, kazandığımız için çok mutluyum"
Roma'dan Cengiz paylaşımı
Roma, 1983-84 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. Öte yandan Roma Kulübünün Twitter hesabından, 3. golün pasını atan Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği görseli paylaşıldı.
Roma'nın Barcelona zaferinde ilginç bir detay dikkat çekti. İlk maçta kendi kalelerini bulan Manolas ile De Rossi, rövanşta bu sefer tarihi galibiyete uzanan kapıyı açtı. Roma'da ilk maçta Camp Nou'da kendi kalesini bularak takımlarının farklı mağlubiyetine neden olan De Rossi ve Manolas, rövanşta bu durumu tam tersine çevirdi.
3-0'lık galibiyete koşan başkent ekibinde önce De Rossi, 58'deki penaltısıyla 2-0'ı sağladı, ardından 82'de Cengiz Ünder'in kornerinde Manolas kafa vuruşuyla ağları sarstı. Galibiyete ve tarihi maçta iki isim, hem rövanşı aldı hem de mucizevi bir şansa imza attı.
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