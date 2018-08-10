Avrupa devleri Eljif Elmas'ı takibe aldı

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Eljif Elmas, yeni teknik ekiple kendini ispatladı..

Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki genç orta saha, oynadığı etkili futbolla devlerin ilgisini çekti..

Maçta 37 kez topla buluşan Elmas, yüzde 76'lık pas isabetinin yanı sıra ikili mücadelelerdeki cesur havasıyla farkını hissettirdi..

Aykut Kocaman döneminde yeterli deneyime sahip ve hazır olmadığı için kadroya alınmıyordu.

LİSTEDE BAŞI ÇEKİYOR

Portekiz'in A Bola gazetesi; Benfica karşısında Fenerbahçe'nin dinamosu görünümünü sağlayan bir oyun ortaya koyan Makedon futbolcunun, dünyaca ünlü takımların gözlemcilerini çok etkilediğini yazdı.

Eljif Elmas'ın dışında Portekiz ekibinin 19'luk yıldızı Gedson Fernandes'i de izleyen Arsenal, Dortmund, Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Valencia gibi takımların gözlemcilerinin sarı-lacivertlilerin yıldız adayını, geleceğe dönük olarak listelerinin en başına yazdığı belirtildi..

İNGİLİZLER SEZON SONUNU BEKLİYOR

Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın ilgisini çeken Eljif Elmas, transferin sona erdiği İngiltere'de şimdiden gelecek sezon için mercek altına alındı.

Yeni sezon için geç kalan İngiliz devlerinin, Makedon yıldız adayını takipte kalıp, sezon sonunda harekete geçeceği belirtildi.