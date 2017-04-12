Okay Yokuşlu'ya Sevilla'dan sonra B.Leverkusen ve Dortmund talip oldu

Trabzonspor’daki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken Okay Yokuşlu’ya Sevilla talip olmuştu. Bu kez iki Alman ekibi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen’in 23 yaşındaki oyuncuyu yakın takibinde olduğu bildirildi.

Her iki kulübün uzun süredir Yokuşlu’yu yakından takip ettikleri, bu transfer için sezon sonunda Bordo-Mavililer’in kapısını çalacakları öğrenildi.

IBANEZ'E KARŞILIK EMRE

Bu arada gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzon yönetiminin, Aytemiz Alanya’nın gurbetçi oyuncusu Emre Akbaba için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Akdeniz ekibinden ara transfer döneminde oyuncuyu isteyen Fırtına, “Kümede kalma hedefimiz için Emre bize lazım. Sezon sonunda görüşelim” cevabını almıştı. Bordo-Mavililer’in bu sezon 6 gol, 6 asistle oynayan 24 yaşındaki oyuncu için bu kez İbanez artı bir miktar para teklif ettiği ve beklemeye geçtiği ortaya çıktı.