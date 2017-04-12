Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Okay Yokuşlu'ya Sevilla'dan sonra B.Leverkusen ve Dortmund talip oldu

Gerek Trabzonspor'da gerekse milli takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Okay Yokuşlu'ya iki Bundes Liga devi talip oldu.

  • HT
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor’daki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken Okay Yokuşlu’ya Sevilla talip olmuştu. Bu kez iki Alman ekibi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen’in 23 yaşındaki oyuncuyu yakın takibinde olduğu bildirildi.
 
Her iki kulübün uzun süredir Yokuşlu’yu yakından takip ettikleri, bu transfer için sezon sonunda Bordo-Mavililer’in kapısını çalacakları öğrenildi.
 
IBANEZ'E KARŞILIK EMRE
 
Bu arada gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzon yönetiminin, Aytemiz Alanya’nın gurbetçi oyuncusu Emre Akbaba için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.
 
Akdeniz ekibinden ara transfer döneminde oyuncuyu isteyen Fırtına, “Kümede kalma hedefimiz için Emre bize lazım. Sezon sonunda görüşelim” cevabını almıştı.  Bordo-Mavililer’in bu sezon 6 gol, 6 asistle oynayan 24 yaşındaki oyuncu için bu kez İbanez artı bir miktar para teklif ettiği ve beklemeye geçtiği ortaya çıktı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA