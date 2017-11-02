Avrupa devlerinin socutları dün akşam Talisca, Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup'u izlemek için tribündeydi

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok etkileyici bir performans gösteren Beşiktaş'ın yıldızları Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

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İngiliz Manchester United ve Arsenal, Alman Dortmund ve İspanyol Atletico Madrid'in temsilcileri Cenk Tosun, Talisca ve Oğuzhan'ı dün tribünde izledi.

Talisca'nın yedek kulübesinde olması ise şaşkınlıkla karşılandı.

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