Avrupa dün geceki tarihi geri dönüşü konuşuyor

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 2-0 geriye düştüğü maçta İsveç'i 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın başarısı dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz The Guardian gazetesi, İsveç-Türkiye maçını "gecenin en büyük draması" olarak nitelendirdi. Türk Milli Takımı'nın "fevkalade iki gol"le karşılaşmayı kazandığını yazan gazete, Emre Akbaba'nın 88. ve 90 2. dakikalarda gelen golleriyle maçın kahramanı olduğunu kaydetti.

Karşılaşma için Türkiye'nin "sıra dışı geri dönüşü" ifadesini kullanan BBC, İsveç Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da İngiltere'ye kaybettiğini hatırlatırken, Emre Akbaba'nın ilk golü için, "mükemmel bir takım oyununun sonucu" yorumunu yaptı.

Daily Mail gazetesi, Türkiye'nin galibiyeti için "afallatıcı" ifadesini kullandı. Türkiye'nin iyi başladığı maçta uzun süre sonuç alıcı vuruş yapamadığı belirtilen haberde, yenik duruma düşen takıma Hakan Çalhanoğlu'nun golünün "can simidi" olduğu kaydedildi.

İsveç'in farkı açma şanslarını değerlendiremediğini belirten gazete, "son sözü" Emre Akbaba'nın söylediğini yazdı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), internet sitesinde yer alan maç yorumunda ise, son dakikalarda attığı iki golle galibiyetin mimarlarından Emre Akbaba için "Türkiye'nin kahramanı" ifadesini kullandı.

L'Equipe: "Türkiye, İsveç'i yere serdi"

Fransız gazeteci L'Equipe gazetesi, "Türkiye İsveç'i yere serdi" başlığıyla verdiği haberde, İsveç'in Uluslar Ligi'nde mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen Türkiye karşısında tutunamadığını yazdı.

Gazete, İsveç'in bir saat boyunca direnmesi ve iyi oyun oynamasına rağmen Emre Akbaba'nın oyuna girmesi ve Türkiye'nin toparlanmasıyla ev sahibi takımın yenilgiyi tattığını kaydetti.

Le Figaro spor sayfasında İsveç'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtilerek, 2-0 öne geçen İsveç'in Hakan Çalhanoğlu ve Emre Akbaba'nın golleriyle beklenmedik şekilde "yer ile yeksan" olduğu belirtildi.

Kicker: "Maçın adamı Akbaba"

Kicker dergisinin internet sayfasında, maça sonradan dahil olan Emre Akbaba'nın oyunun gidişatını döndürdüğü ve Türkiye'nin Uluslar Lig'de oynadığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldığı kaydedildi.

Türkiye'nin 2-0 geriye düşmesine rağmen heyecanlı karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldığının aktarıldığı haberde, "Türk Milli Takımı'nda günün adamı sonradan oyuna giren ve maçın bitimine kısa bir süre kala 2 gol atan Akbaba oldu" denildi.

Spiegel dergisinde yer alan haberde de, Rusya'ya karşı 3 gün önce 2-1 yenilen Türk Milli Takımı'nın Solna'da moral gösterdiği belirterek, İsveç'in 34. dakikada Kiese Thelin ve 49. dakikada Viktor Claesen'in attığı gollerde 2-0 öne geçtiği anımsatıldı.

Türkiye'nin 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88. ve 90 2. dakikada Emre Akbaba'nın golleriyle ile oyunu çevirdiği belirtilen haberde, ay-yıldızlı ekipte Düsseldorf'da oynayan Kaan Ayhan ve Wolfsburg ekibinde top koşturan Yunus Mallı'nın forma giydiği kaydedildi.

"İsveç kendini kandırıyor, Türkiye son anda işi ele alıyor"

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, kariyerini İtalya'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Türkiye'nin gol ve gösteri dolu maçı son anlarda tersine çevirdiğini yazdı.

Gazete, "İsveç kendini kandırdı, Türkiye son anda işi ele aldı. Çalhanoğlulu Türkler tüyler ürperten bir yarışla, sonucu son dakikalarda değiştirerek İskandinavlara galip geldi." ifadeleri kullanıldı.

Tuttosport gazetesi ise mücadeleyi okurlarına "Maçın bitmesine iki dakika kala Tosun'un asistini mükemmel şekilde sonuca bağlayan Akbaba, skoru 2-2’ye getirdi. Galatasaraylı oyuncu, ikinci golüyle de geri dönüşü tamamlamış oldu." sözleriyle aktardı.

İspanyol Marca gazetesi, "Lucescu, Dünya Kupası'na katılanları evlerinde şaşırttı ve 2 golün üstesinden geldi" değerlendirmesini yaptığı haberinde, "Türkiye, 2018 Dünya Kupası’nda yoktu, şimdi masaya vurmak ve oyuna geri dönebilmek için A Ligine yükselmeyi hedefliyor." yorumunu yaptı.

Hırvatistan'ın spor haberleri sitesi Gol, 2-0 geriye düşen Türkiye'yi Hakan Çalhanoğlu'nun golünün yeniden hayata döndürdüğü yorumuyla verdiği haberde, "Emre Akbaba'nın golleri ise Türkiye'ye galibiyeti getirdi. Türkler bu skorla gruptaki ilk sıra için yeniden iddialı konuma geldi." denildi.