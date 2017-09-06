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Avrupa elemeleri play-off kurası 17 Ekim'de

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off maçlarının kura çekimi, 17 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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Türkiye'nin de yer aldığı elemelerin play-off kurası, İsviçre'nin  Zürih kentinde 17 Ekim Salı günü TSİ 15.00'te çekilecek.
 
Takımlar, kura çekiminde FIFA'nın 16 Ekim'de açıklayacağı dünya  sıralamasına göre iki torbaya ayrılacak. Açıklanacak klasmanda, en iyi sıralamaya  sahip 4 ülke, kuraya birinci torbadan dahil olacak.
 
Elemelerde 9 grubu ilk sırada tamamlayacak takımlar, Rusya'da  düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak. Gruplarda en iyi  ikinciler arasına giren 8 takım ise play-off maçlarına çıkacak. Kasım ayının  ikinci haftasında çift maç üzerinden oynanacak play-off turundan galip ayrılan 4  ekip daha Dünya Kupası bileti alacak.

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