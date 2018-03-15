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Avrupa futbolunda kura heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri yarın belli olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları yarın çekilecek.
 
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek çeyrek final eşleşmelerinden Şampiyonlar Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ile 10-11 Nisan, Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
 
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenmesi nedeniyle kuralarda Türk takımı yer almayacak. Her iki organizasyonda da aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

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