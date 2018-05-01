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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ekrem Öztürk, Nedyalko Petrov'u 12-4 yenerek bronz madalya kazandı

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda mücadele eden Ekrem Öztürk, Bulgar Nedyalko Petrov'u 12-4 yenerek bronz madalya kazandı.

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Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 55 kiloda yarışan milli güreşçi Ekrem Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu. Ali Aliyev Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada başarılı sporcu, üçüncülük maçında Bulgar Nedyalko Petrov ile karşılaştı. 4-0 geriye düşmesine rağmen 2 dakika dolmadan rakibini 12-4 teknik üstünlükle yenen Ekrem, bronz madalya elde etti.

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