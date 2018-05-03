Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Evin Demirhan bronz madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli güreşçi Evin Demirhan, İspanyol Aintzane Gorria Goni'yi mağlup ederek bronz madalya kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4'üncü gününde son dünya üçüncüsü Evin Demirhan, İspanyol rakibini 1 dakika 16 saniyede tuş etti. Kadınlar 50 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkan Evin, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazanmış oldu. 

Bu sıklette altın madalya Azeri Mariya Stadnik'e giderken, Rumen Vuc gümüş madalya aldı. Diğer bronz madalyayı ise Rus Milana Dadasheva elde etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Londra´daki Yahudi şenliğinde patlama

Londra´daki Yahudi şenliğinde patlama

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Diyarbakır Stadı'nın yapımı tamamlandı

Diyarbakır Stadı'nın yapımı tamamlandı

Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları!

Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA