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Avrupa Kulüpler Birliği, PAOK'un üyeliğini askıya aldı!

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Yunanistan Süper Lig'de AEK ile oynanan maçta kulüp başkanı Ivan Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle PAOK'un üyeliğini askıya aldı.

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Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Yunanistan Süper Lig'de AEK ile oynanan maçta kulüp başkanı Ivan Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle PAOK'un üyeliğini askıya aldı.
 
ECA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol müsabakalarındaki düzeni ve spor camiasının birliğini korumak amacıyla PAOK'un Avrupa Kulüpler Birliğindeki üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.
 
PAOK ile AEK takımları arasında 11 Mart Pazar günü Selanik'teki Toumba Stadı'nda oynanan mücadelede tartışmalı ofsayt kararı sebebiyle çıkan olaylar sırasında, PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelenmişti.
 
Daha sonra Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan Süper Lig'in süresiz durdurulmasına karar vermişti.

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