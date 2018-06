Avrupa kulüplerinden her hangi bir takım 1 hafta içerisinde 6,5 milyon euro'yu getirirse Okay Yokuşlu'yu transfer edecek Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun sözleşmesinde yer alan ‘Avrupa’dan bir kulüp 6,5 milyon Euro getirirse serbest kalır’ maddesinin 31 Mayıs ile 15 Haziran tarihlerini kapsadığı öğrenildi.