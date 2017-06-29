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Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız finale yükseldi

İspanya'daki Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, Almanya'yı 68 - 64 mağlup etti ve finale yükseldi.

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23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, Almanya'yı 68-64 yenerek finale yükseldi.

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Türkiye ile Almanya karşılaştı. Ay-yıldızlılar, son ana kadar başa baş geçen maçı, 68-64 kazanarak finalde Büyük Britanya'nın rakibi oldu.

Türkiye, yarın Büyük Britanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

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