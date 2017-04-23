Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! İşte Vakıfbank - Imoco Volley maçından detaylar...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında VakıfBank, ev sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Ev sahibi ekip Imocco Volley, taraftar desteğini arkasına alarak salonda büyük baskı oluşturmasına karşın, bu durum sarı-siyahlı ekibin performansını etkilemedi.

Çekişmeli başlayan müsabakanın ilk teknik molasına, 8-6'lık skorla VakıfBank önde geldi. Sarı-siyahlılar, file üzerinde etkili oyununu sürdürerek ikinci teknik molaya da 16-13 galip durumda ulaştı. Imoco Volley karşısında yaptığı iyi savunmayla oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, Kimberly Hill ve Ting Zhu ile etkili olduğu ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette hem savunmada hem de hücumda başarılı bir oyun ortaya koyarak başlayan sarı-siyahlılar, ilk teknik molaya 8-3 üstün gelen taraf oldu. Rakibine geri dönüş sansı tanımayan ve baskın oyununu sürdüren VakıfBank, ikinci teknik molaya da 16-8 galip durumda ulaştı ve seti de 25-13 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Bu sette sarı-siyahlı oyuncular Lonneke Slöetjes, Ting Zhu'nun yüksek performansı ön plana çıktı.

Mücadelenin üçüncü setinde direncini artıran Imoco Volley, oyunu bırakmazken, ilk teknik molaya VakıfBank 8-7 üstün ulaştı. İtalyan ekibinin geri dönüş çabalarına başarılı karşılık veren VakıfBank, dirençli bir oyun ortaya koymayı sürdürdü ve ikinci teknik molaya 16-15 galip durumda geldi. Sarı-siyahlı ekip, büyük çekişmeye sahne olan seti 25-23, maçı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

Öte yandan, final maçını yaklaşık 5 bin voleybolseverin izlediği duyuruldu.

Salon: Palaverde

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Wojciech Maroszek (Polonya)

Imoco Volley: Folie, Skorupa, Robinson, Danesi, Fawcett, Ortolani (De Gennaro, Malinov, Cella, Costagrande)

VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Kırdar)

Setler: 19-25, 13-25, 23-25

Süre: 84 dakika (30, 25, 29)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

En çok askeri harcama yapan ülkeler

En çok askeri harcama yapan ülkeler

Fetih öncesi İstanbul

Fetih öncesi İstanbul

Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler

Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA