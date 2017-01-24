Galatasaray Şampiyonlar Ligi zirvesinde 23.sırada

Galatasaray, 14 kez katıldığı turnuvada, 80 puan toplayarak listede İngiltere'den Manchester City, İtalya'dan Roma ve Napoli gibi takımları geride bırakarak 23. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 104 maçta 27 galibiyet, 26 beraberlik, 51 mağlubiyetlik karneye sahip sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 106 gol atıp, kalesinde 175 gol gördü.

- Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 50'de

UEFA'nın yayımladığı 135 takımdan oluşan geniş listede ise Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 50 ekip arasına girdi.

İki takımın da altışar kez mücadele ettiği turnuvada Fenerbahçe, 28 puanla 47'nci, Beşiktaş da 25 puanla 50'nci sıraya yerleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde birer defa yer alan Trabzonspor, 6 puanla 92'nci, Bursaspor ise bir puanla 129'uncu sırada yer buldu.

- Real Madrid zirvede

İspanya'nın Real Madrid takımı, puan tablosunda zirvenin sahibi oldu.

Real Madrid, 21 kez katıldığı ligde 319 puanla rakiplerini geride bıraktı. Madrid ekibinin en yakın takipçisi bir diğer İspanyol ekibi Barcelona da 21 kez mücadele ettiği turnuvada 314 puan topladı.

Listenin üçüncü sırasında ise 20 defa boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde 284 puan elde eden Alman temsilcisi Bayern Münih yer aldı.