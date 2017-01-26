Avustralya Açık'ta ilk finalist Federer

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, vatandaşı Stanislas Wawrinka'yı 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup ederek turnuvanın ilk finalisti oldu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek erkekler yarı final mücadelesinde 4 numaralı seribaşı İsviçreli Wawrinka ile 17 numaralı seribaşı vatandaşı Federer karşılaştı.

Karşılaşmaya kontrollü başlayan iki taraf, fırsatlar yakalamalarına rağmen birbirlerinin set oyunlarını kırmayı son bölüme kadar başaramadı. "Back-hand" vuruşlarıyla etkili olan Federer, rakibinin direncini 12. oyunda kırarak ilk seti 7-5 aldı.

Avustralya Açık'ta daha önce 4 şampiyonluğu bulunan Federer, ikinci sete de iyi başladı. Wawrinka'nın file önündeki basit hatalarından faydalanan Federer, rakibinin servis attığı 6'ncı oyunu kazanarak 4-2 öne geçti. Skor avantajını koruyan 35 yaşındaki Federer, 6-3'lük skorla 41 dakika süren ikinci seti de aldı ve 2-0 öne geçti.

Kariyerinde elde ettiği 3 grand-slam şampiyonluğundan ilkini 2014'te Avustralya Açık'ta kazanan Wawrinka, üçüncü sette toparlanarak Federer'in oyununu iki kez kırdı. Sert servisleriyle etkili olan 31 yaşındaki Wawrinka, seti 6-1 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete tenisçiler, birbirlerinin servis oyununu kırarak başladı. Kortun çaprazına gönderdiği etkili "return" vuruşlarıyla oyunun kontrolünü ele alan Wawrinka, 9. oyunda bir kez daha Federer'in setini kırdı. Yakaladığı avantajı iyi kullanan Stanislas Wawrinka, seti 6-4 alarak maçı son sete taşıdı: 2-2.

Hafif sakatlığı bulunan Federer'in tedavisi nedeniyle geç başlayan final setinde iki taraf da eşitliği bozamadı. Uzun süren rallilerin yaşandığı mücadelede savunmasını artırarak daha az hata yapan Federer, rakibinin 6'ncı servis oyununu kırarak 4-2 öne geçti. 3 saat 4 dakika süren mücadelenin ardından skor avantajını korumayı başaran İsviçreli Federer, seti 6-3 alarak rakibini 3-2 mağlup etti.

Federer "dalya" yapabilir

İki taraf arasında daha önce yapılan 21 karşılaşmanın 18'inden galip ayrılarak ezici üstünlüğü elinde tutan Federer, bu karşılaşmayı zor da olsa kazanarak sürprize izin vermedi.

Wawrinka'yı yenerek Avustralya Açık'ta 99'uncu galibiyetini elde eden Federer, finalde İspanyol Rafael Nadal ile Bulgar Grigor Dimitrov karşılaşmasının galibiyle 29 Ocak Pazar günü karşılaşacak.

Son grand slam şampiyonluğunu 2012'de Wimbledon'da elde eden 35 yaşındaki tenisçi, final maçını kazanması durumunda Avustralya Açık'ta "dalya" yapacak.

Tek erkeklerde en fazla grand slam şampiyonluğuna (17) sahip tenisçi olan Federer, Avustralya Açık'ta finali kazanarak kupaya uzanması halinde rekorunu da geliştirecek.