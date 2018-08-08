Avustralya Ligi devi Sydney FC, Alvaro Negredo'ya talip oldu

Bobo’yu Alanyaspor’a gönderen Sydney’in, Brezilyalı golcünün boşluğunu Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Negredo ile doldurmak istediği ortaya çıktı.

Beşiktaş’a geçen sezonun öncesinde İspanya La Liga ekibi Valencia’dan transfer edilen Alvaro Negredo, Kara Kartal’da ortaya koyduğu 1 dönemlik performansla beklenenin altında bir görüntü sergilemişti.

31 Süper Lig mücadelesinde 7 gol ve 6 asistlik görüntü sergileyerek bekleneni veremeyen İspanyol futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’in kararı sonrasında satış listesine konulmuştu. La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano’yla görüşen ancak bir sonuç elde edememesi sonrasında Celta Vigo’yla masaya oturan 32 yaşındaki futbolcuya son talip uzaklardan geldi!

Bonservisi yok!

Avustralya Ligi temsilcisi Sydney FC’nin, Beşiktaş’ın yollarını ayırmayı planladığı Negredo’ya talip olduğu ortaya çıktı.

Bobo’yu Alanyaspor’a gönderen Sydney’in, Brezilyalı futbolcunun yerini Negredo’yla doldurmayı planladığı kaydedildi.

Beşiktaş’ın, 4.3 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak için alacaklarına karşılık bonservissiz yollarını ayırmayı planladığı deneyimli ismin bedelsiz olması da Avustralya temsilcisinin bu transfer konusunda iştahını artırdığı belirtildi.

Yeni bir fırsat...

Geçen sezon Avustralya A Ligi’ni 64 puanla en yakın takipçisi Newcastle Jets’in 14 puan önünde birinci olarak bitiren Sydney, yeni dönemde de zirveye oynamak istiyor. Teknik direktör Graham Arnold’un bu doğrultuda Bobo’nun yerinin Negredo’yla doldurulmasını istediği kaydedildi.

İlk etapta Suudi Arabistan, Katar ile Çin’den gelen teklifleri reddeden ve geleceği konusunda Avrupa’ya yoğunlaşan Negredo’nun, bu yeni fırsatın ardından düşüncesini değiştirebileceği konuşuluyor.

(Fanatik)