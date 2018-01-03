Axel Schuster: Konoplyanka Schalke'de kalacak

Yevhen Konoplyanka'nin Schalke'den ayrılacağı iddialarına yanıt Schalke kulübü Sportif Direktörü Axel Schuster'den geldi. Alman basınına konuşan Schuster, Konoplyanka'nın devre arasında kesinlikle takımdan gönderilmeyeceğini söyledi.

''ASLA PES ETMEYECEĞİZ''

Ukrayna basını, geçtiğimiz günlerden Shakthar Donetsk'in yıldız oyuncusu Bernard'ı satacağını ve yerine Konoplyanka'yı transfer edeceğini iddia etmişti. İsmi bir dönem Galatasaray ile de anılan Ukraynalı kanat oyuncusu hakkında konuşan Schuster, ''Konoplyanka'dan asla pes etmeyeceğiz'' sözlerini kullandı ve transfer dedikodularına noktayı koydu.

MARKO PJACA İDDİASI

Öte yandan Schalke'nin devre arası transfer döneminde Juventus'tan Marko Pjaca'yı kiralık olarak kadrosuna katabileceği iddia edildi. Juventus, sakatlığı nedeniyle bu sezon forma şansı bulamayan Pjaca için sezon sonuna kadar kiralayacağı bir takım arıyor.