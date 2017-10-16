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Ayak bileğinde kırık şüphesi olan Osmanlıspor'un yıldızı Josue, gözyaşlarıyla stattan ayrıldı

Osmanlıspor’un Portekizli oyuncusu Filipe Josue, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı. 27 yaşındaki oyuncu stadyumdan arkadaşlarının yardımıyla ayrılırken, gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

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Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Ankara ekibi Osmanlıspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada ayağına darbe alan Osmanlıspor’un Portekizli oyuncusu Filipe Josue, maçın ardından takım otobüsüne arkadaşlarının yardımıyla gidebildi. Gözyaşlarını tutamadığı gözlenen Josue’nin ayak bileğinde kırık şüphesinin olduğu öne sürüldü. Portekizli oyuncunun çekilecek MR’ının ardından durumunun netlik kazanacağı bildirildi.

İHA

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