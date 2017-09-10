Aydın Yılmaz yine takımsız kaldı
Galatasaray'da gençken geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Aydın Yılmaz, yine kulüpsüz kaldı. 29 yaşındaki oyuncu 26 Aralık 2015'ten beri sahaya çıkamıyor.
Futbola G.Saray altyapısında başlayan 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa'ya giden Aydın Yılmaz kayıplarda.
Kasımpaşa'da tutunamayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu 26 Aralık 2015'ten beri sahaya çıkamıyor. Aydın Yılmaz bu sezon da kulüpsüz kaldı.
(Akşam)
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