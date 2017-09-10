Aydın Yılmaz yine takımsız kaldı Galatasaray'da gençken geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Aydın Yılmaz, yine kulüpsüz kaldı. 29 yaşındaki oyuncu 26 Aralık 2015'ten beri sahaya çıkamıyor.