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Aydın Yılmaz yine takımsız kaldı

Galatasaray'da gençken geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Aydın Yılmaz, yine kulüpsüz kaldı. 29 yaşındaki oyuncu 26 Aralık 2015'ten beri sahaya çıkamıyor.

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Futbola G.Saray altyapısında başlayan 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa'ya giden Aydın Yılmaz kayıplarda.
 
Kasımpaşa'da tutunamayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu 26 Aralık 2015'ten beri sahaya çıkamıyor. Aydın Yılmaz bu sezon da kulüpsüz kaldı.
 
(Akşam)

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