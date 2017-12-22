Aydınspor'da oynayan Hasan Gündem Galatasaray yolunda

Geçen yıl profesyonel yapılarak bu sezon 3'üncü Lig'de 3 maça çıkan genç futbolcuyu geleceğe yönelik olarak altyapıya transfer etmek isteyen sarı-kırmızılıların girişimlere başladığı belirtildi. Aydın'da 9 yaşında futbola başlayan hücum oyuncusu, U14 kategorisinde 32, U15'te 28 ve U16'da ise 25 gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın teklifini doğrulayan genç futbolcunun babası Mehmet Gündem, "Hasan ile Galatasaraylı yöneticiler görüştü. Aydınspor 1923'teki yöneticiler de bu konuda yardımcı oldu. Pazartesi günü Galatasaray için İstanbul'a gidecek" dedi.

İncirliova Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan Hasan da Galatasaray gibi bir dev takıma gideceği için sevinçli ve bir o kadar da heyacanlı olduğunu söyledi. Aydınspor 1923 Yöneticisi Fevzi Subaşı ise transfere yeşil ışık yaktı.